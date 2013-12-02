Россия "не может просто так спасать Украину" - вице-премьер РФ Шувалов

Украина, подписав обязательства по Таможенному союзу, может получить другую цену на газ, однако пока преждевременно говорить о ее готовности образовать с Россией единую таможенную территорию, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Правительство Украины ранее приостановило подготовку Украины к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Кабинет министров поясняет свое решение ощутимым снижением товарооборота со своими основными партнерами - Россией и СНГ, сложной ситуацией в экономике и издержками, которые Киев еще может понести от заключения ассоциации, передает ПРАЙМ.

"На Украине сейчас тяжелая ситуация, и там сейчас нужно заниматься развитием производства, им требуется недорогой ресурс, чтобы запустить предприятия и продать произведенную продукцию. Думаю, что никто, кроме России, не сможет так быстро предоставить Украине нужные ресурсы и в таком объеме", - отметил Шувалов в интервью Bloomberg. По его мнению, например, договоренность по газу сразу бы решила огромную проблему для Украины.

"Мы также можем предоставить займ. Но просто так помогать без каких-либо обязательств с их стороны - не будем. Мы не можем просто так спасать Украину: они должны прийти к нам с какой-то конкретной и аргументированной повесткой", - считает первый вице-премьер.

"Конечно, Украина понимает, что, подписав обязательства по Таможенному союзу, может получить другую цену на газ, другие условия по обязательствам и пошлинам", - добавил Шувалов. "Мы сейчас с Арменией договариваемся открыто и прозрачно по нашим отношениям, и все понимают, что мы Армении даем соответствующую цену на газ, потому что они подписывают с нами весь пакет соглашений по Таможенному союзу", - отметил первый вице-премьер.

Однако присоединение Украины к Таможенному союзу возможно в будущем не сразу, отметил Шувалов. "С точки зрения технологий и готовности Украины образовать с нами на данный момент единую таможенную территорию, говорить об этом сейчас преждевременно", - считает он.

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