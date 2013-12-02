"Газпром" лишили монополии на экспорт сжиженного природного газа

Президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно закону, который вступает в силу с 1 декабря 2013 года, право на экспорт СПГ помимо "Газпрома" и его дочерних обществ предоставляется также компаниям, лицензия на пользование недрами которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения на такой завод. Экспортировать СПГ также смогут госкомпании, которые являются пользователями участков недр, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря, и их "дочки". Доля участия государства в таких госкомпаниях должна составлять более 50%, передает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, к экспорту СПГ помимо "Газпрома" могут быть допущены "Роснефть" и проект "Ямал СПГ", который реализуется с участием НОВАТЭКа.

Экспортеры газа будут представлять в Минэнерго России информацию об экспорте газа в установленном правительством РФ порядке. Это позволит координировать экспортные поставки СПГ в целях исключения конкуренции между российскими экспортерами на зарубежных рынках. Кроме того, Минэнерго передаются полномочия Минпромторга России по лицензированию экспорта углеводородного сырья. Эти полномочия Минэнерго планирует осуществлять в пределах установленной предельной численности работников его центрального аппарата, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству на обеспечение его деятельности.

В правительстве РФ рассчитывают, что либерализация экспорта СПГ будет способствовать увеличению доли России на мировом рынке газа и сохранению стабильного уровня цен на газ и сырьевую корзину в целом.