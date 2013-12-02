Импорт газа в Украину через Польшу увеличился за месяц в 6,5 раза

Варшава . Импорт газа в Украину через Польшу в прошлом месяце вырос по сравнению с октябрем в 6,5 раза - до 91 млн c 14 млн кубометров, в то время как поставки через Венгрию сократились почти в 2 раза.

Об этом свидетельствуют оперативные данные операторов газотранспортных сетей польской Gaz System и венгерской FGSZ Ltd, которыми располагает УНИАН.

В ноябре т.г. поставки газа через Польшу по сравнению с ноябрем прошлого года увеличились в 3,5 раза.

Среднесуточные поставки через польскую газотранспортную систему в прошлом месяце составляли около 3 млн кубометров, а через венгерскую - 4,5 млн кубометров.

С ноября 2012 года, когда Украина начала поставки через Польшу, было импортировано почти 900 млн кубометров газа, а из Венгрии (с июня 2013 года) - более 1 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Словакия и Украина подпишут соглашение о реверсных поставках газа Украине объемом свыше 10 миллиардов кубических метров на этой неделе.

Украина с ноября 2012 года, в связи с завышенной ценой на российский газ, начала покупать его в странах Евросоюза. На сегодняшний день реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).