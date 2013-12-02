ОПЕК не изменит квот по добыче нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), скорее всего, сохранит планы по добыче, чтобы компенсировать снижение выпуска в Ливии, сообщают Вести.ru со ссылкой на CNBC.

Несмотря на увеличение внутреннего предложения в США и возможное возвращение иранской нефти на мировые рынки, в конце 2014 г. перебои с поставками среди членов ОПЕК (Ливия, Ирак и Нигерия) вынудят группу не снижать план по добыче, который сегодня составляет 30 млн баррелей в день.

"У Ливии и Нигерии "большие проблемы" с поддержанием действующего уровня добычи, что является одной из причин, почему ОПЕК производит ниже установленной квоты", - заявила Тина Маргарет Сальтведт, старший аналитик Nordea Markets в Осло.

По оценкам экспертов, экспорт нефти из Ливии сократился на 75% от 1 млн баррелей в сутки, который страна поставляла до лета 2012 г., когда повстанцы заняли месторождения и производственные объекты.