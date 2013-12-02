ДТЭК сменил директора шахты «Комсомолец Донбасса»

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, назначил директором шахты «Комсомолец Донбасса» Николая Еремина, бывшего директора шахты «Днепровская», говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, Еремин сменил на посту директора шахты Константина Вялого, который возглавлял предприятие с 2010 года.

Отмечается, что соответствующее решение наблюдательный совет предприятия принял на заседании 28 ноября.

Также сообщается, что Еремин работает в ДТЭК с 2006 года и в течение этих лет возглавлял шахты «Днепровская», «Степная» и шахтоуправление «Первомайское».

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Как сообщал УНИАН, шахта «Комсомолец Донбасса» в первом полугодии 2013 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 197 708 млн грн.

Справка УНИАН. ДТЭК - крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

В угольный блок ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие «Добропольеуголь», Шахта «Белозерская», концессионные предприятия «Ровенькиантрацит» и «Свердловскантрацит» и пять обогатительных фабрик.