Набсовет «Донецккокса» уволил гендиректора

Наблюдательный совет коксохимического предприятия "Донецккокс" 29 ноября 2013 года уволил с должности генерального директора Геннадия Волокиту.

Об этом сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, решением набсовета от 30 ноября 2013 года исполняющим обязанности генерального директора «Донецккокса» назначен директор по производству и инжинирингу Павел Новиков.

Как сообщал УНИАН, "Донецккокс" в 2012 году получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 30,1 млн грн.

Справка УНИАН. "Донецккокс" специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония.

Основными акционерами "Донецккокса" являются "Метинвест Холдинг" - 24,5%, «СКМ» - 31,29%, "АРС" (Донецк) - 23,83% и Мариупольский меткомбинат им.Ильича (Донецкая обл.) - 12,96% акций уставного капитала предприятия.