Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены - Янукович

Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов.

«Сегодня, когда мы ведем с ними (РФ - УНИАН) переговоры, они нас спрашивают: «Вы готовы восстановить украинский потребительский рынок для России?». Мы говорим, что готовы при единственном условии, что вы нам уменьшите цену на газ», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что целью политики Украины в этом вопросе является избавление от «крайне невыгодной цены».

По словам Януковича, «это и привело к сокращению объемов потребления российского газа».

Президент подчеркнул, что Россия также несет потери от этого. «Они начали терять рынок Украины, и им не выгодно его терять», - акцентировал Янукович.

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