Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожиданий статданных из США

На мировых торгах во вторник, 3 декабря, цены на нефть изменились разнонправленно на фоне ожиданий статистики по запасам сырья в США.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,01% - до 111,44 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,26% и составила 94,06 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По мнению аналитиков, восстановление экономики США продолжается, но рост запасов ранее напугал рынок.

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