Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне ожиданий статданных из США
08:55, 03 декабря 2013Энергетика
0
На мировых торгах во вторник, 3 декабря, цены на нефть изменились разнонправленно на фоне ожиданий статистики по запасам сырья в США.
Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,01% - до 111,44 доллара за баррель.
Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,26% и составила 94,06 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По мнению аналитиков, восстановление экономики США продолжается, но рост запасов ранее напугал рынок.
Читайте также:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter