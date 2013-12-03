Россия будет продавать газ Армении по 189 долл., забрав в собственность «АрмРосгазпром»

«Газпром» подписал новый контракт на поставку газа в Армению на 2014–2018 годы, говорится в пресс-релизе российской компании, передает «Газета.Ru».

Газ будет продаваться по цене, привязанной к российскому ценообразованию на газ. В соответствии с контрактом, «Газпром» обеспечит ежегодную поставку до 2,5 млрд кубометров газа. По словам Путина, цена на газ для Армении составит 189 долл. за тысячу кубометров.

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян подписали соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ЗАО «АрмРосгазпром». После завершения сделки доля ОАО «Газпром» в уставном капитале ЗАО «АрмРосгазпром» увеличится с 80% до 100%.

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