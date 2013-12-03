Украина с начала года закупила на рынках Европы около 2,5 млрд куб. м газа

Украина с начала 2013 года на европейских рынках закупила около 2,5 млрд кубических метров природного газа.

«В этом году мы уже успели закупить около 2,5 млрд кубических метров газа по цене, которая ниже российской больше чем на 100 долл. 100 долл. - это только скидка за базу черноморского флота... Цена на спотововых рынках Европы в среднем 370 долл., а средняя цена закупок в этом году у «Газпрома» составляет приблизительно 401-402 долл. И мы уже видим приблизительно 10% разницы», - сказал в интервью «5 каналу» министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Также министр в очередной раз отметил, что на данный момент «справедливая» цена для Украины на российский газ должна составлять 280 долл. за тыс. кубометров, что соответствует среднегодовой цене на европейских рынках, без учета затрат на его транспортировку.

В тоже время Ставицкий сообщил, что в 2014 году средняя цена на импортный газ, заложенная в государственный бюджет, будет на 10-15% ниже, чем в 2013 году. Однако на данный момент, как отметил министр, вопрос с ценой на газ остается открытым из-за незавершенных переговорных процессов с российским газовым монополистом компанией «Газпромом».

«Какая будет заложена цена, это должны решить в ближайшее время. Убежден, что нам удастся выйти из этого положения. Если нет, то будем выходить из ситуации спотовых закупок, составляющую какую-то среднюю рассчитывать, ставить в бюджет. А после первого квартала, после завершения отопительного сезона, переходить к пересмотру. Убежден, что мы можем в следующем году как минимум на 10-15% снизить цену», - отметил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, импорт газа в Украину через Польшу в ноябре 2013 года вырос по сравнению с октябрем в 6,5 раза - до 91 млн c 14 млн кубометров, в то время как поставки через Венгрию сократились почти в 2 раза - до 134,021 млн куб. м.

С ноября 2012 года, когда Украина начала поставки через Польшу, было импортировано почти 900 млн кубометров газа, а из Венгрии (с июня 2013 года) - более 1 млрд кубометров газа.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Словакия и Украина подпишут соглашение о реверсных поставках газа Украине объемом свыше 10 миллиардов кубических метров на этой неделе.

Украина с ноября 2012 года, в связи с завышенной ценой на российский газ, начала покупать его в странах Евросоюза. На сегодняшний день реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).