Азаров: Украина не может больше переплачивать за газ

Украина не может больше переплачивать за газ, закупаемый в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время выступления в Верховной Раде, которая рассматривает вопрос о недоверии правительству.

“Три с половиной года Президент и правительство выдерживали этот нажим, этот страшный финансовый диктат. Но у нас подошли силы к пределу. Страна не может выдерживать дальше каждый месяц переплачивать по 800 миллионов долларов. Это путь в никуда”, - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в интервью ведущим телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены, подчеркнув при этом, что от такой ситуации страдают обе стороны, потому что потеряв украинский рынок, Россия также несет потери.

Ранее, в предыдущих интервью украинским телеканалам Президент заявлял, что на текущий момент максимальной ценой на газ для Украины должна стать цена в 300 долларов, в то время как Украина платит 510. Одновременно Президент подчеркивал, что Украина будет впредь покупать газ там, где ей это будет выгодно.

26 ноября Президент России Владимир Путин заявил, что Россия недополучила свыше 10 миллиардов долларов из-за скидки на газ для Украины, предоставленной в обмен на продление пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.