Нацкомуслуг одобрила инвестпрограмму «Киевэнерго» на 2013 год

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), одобрила инвестиционную программу на 2013 год компании «Киевэнерго» (генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве) на общую сумму 251,36 млн грн.

Как сообщила пресс-служба Нацкомуслуг, соответствующее постановление принято на открытом заседании комиссии 22 ноября.

Согласно сообщению, также были одобрены источники финансирования программы. Детали программы не уточняются.

Как сообщал УНИАН, компания «Киевэнерго» в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти в 3 раза - до 258 млн грн с 744 млн грн.

В 2012 году компания получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,342 млрд грн.

Компания объяснила прибыль 2012 года получением из государственного бюджета субвенции на погашение задолженности по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимостью ее производства.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.