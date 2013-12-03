Украина внедряет новую модель рынка электроэнергии

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать координационный центр по внедрению новой модели рынка электрической энергии, закон о функционировании которой парламент принял в конце октября текущего года.

Как говорится в поручении Президента в связи с подписанием закона, к работе центра предполагается привлечь представителей Секретариата Энергетического сообщества и международных финансовых организаций, в частности Всемирного банка.

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Также Президент поручил Азарову до конца 2014 года обеспечить осуществление мероприятий по подготовке проектов актов законодательства по имплементации требований директивы ЕС № 2009/72/ЕС об общих правилах функционирования внутреннего рынка электроэнергии и регламента № 714/2009 об условиях доступа к сети трансграничной передачи электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Верховная Рада приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

«В 2016 году рынок должен заработать в пилотном режиме, а полностью вступить в силу 1 июля 2017 года», - заявил с трибуны парламента представлявший законопроект народный депутат от Партии регионов Георгий Груба.

Справка УНИАН. В конце ноября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

На этапе рассмотрения данный закон имел неоднозначную оценку со стороны участников рынка. В частности, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная заявляла, что законопроект о либерализации рынка электроэнергии ставит в неравные условия его участников, в частности атомную отрасль.

В то же время, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех выступил в поддержку данного законопроекта, отметив, что он позволяет внедрить европейские правила игры для участников рынка электроэнергии Украины.