Нефть дорожает на статистике по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть растут в среду на статистике по динамике оптовых запасов сырья в США, опубликованных Американским институтом нефти (API), свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.40 мск выросла на 0,23% - до 112,88 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 1,23% и составила 97,22 доллара за баррель.

Запасы нефти сократились впервые за 10 недель на 12,4 миллиона баррелей - до 377,8 миллиона баррелей, в то время как запасы горючего уменьшились на 119 тысяч баррелей.

Участники рынка обратили внимание на заявление министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Найеми, по мнению которого, ОПЕК не следует изменять целевой показатель добычи сырья.

"Рынок находится в наилучших из возможных условий. Все страны будут предпринимать усилия, необходимые для удовлетворения спроса", - цитирует министра агентство Bloomberg.