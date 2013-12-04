Газпром: долг «Нафтогаза» - более 2 млрд долл., договоренностей по долгу нет

Москва. Долг НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией «Газпром» за поставленный в августе, октябре и ноябре газ составляет 2,020 млрд долл., договоренностей по этой задолженности нет, идут переговоры.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал журналистам в Москве.

«На данный момент долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный в августе, октябре и ноябре газ составляет 2 млрд 20 млн долл., мы ищем варианты решения данной проблемы, ведем переговоры, но договоренности на данный момент не достигнуты», – заявил Миллер.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря председатель правления "Нафтогаза" Евгений Бакулин журналистам в Киеве сказал, что «Нафтогаз Украины» и «Газпром» договорились о переносе платежей за потребленный НАКом в октябре-ноябре 2013 года природный газ, а также расчеты за будущие закупки в декабре, на весну следующего года.

«То, что касается оплаты, мы договорились сместить платежи с октября, ноября и декабря на весну для того, чтобы решить все проблемы и вопросы, которые есть сегодня в регионах», - сказал Бакулин.

Также он сообщил, что на сегодняшний день долг «Нафтогаза» перед «Газпромом» за потребленный в августе газ составляет порядка 765 млн долл. и «будет погашен в ближайшее время».

В ноябре министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" достигли компромиссной договоренности о новом графике оплаты поставок российского газа в Украину.

«Нафтогаз» начал выплачивать задолженность 5 ноября текущего года.

Впервые о долге стало известно 29 октября, когда председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Согласно контракту от 19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.