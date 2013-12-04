«Черноморнефтегаз» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 40%

Крупный украинский добытчик газа «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) за январь-ноябрь 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,478 млрд куб. м природного газа, что на 40,2%, или 424 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Предприятие сохраняет динамику роста суточной добычи газа на месторождениях Черного и Азовского морей, которая с 20 ноября составляет 5,5 млн куб. м. По итогам года компания планирует добыть 1,65 млрд. кубометров газа», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

27 ноября 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции (СПР) с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.