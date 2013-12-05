Две малоизвестные компании получили лицензии на поставку 300 кубометров газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала двум малоизвестным компаниям - «Инвестсервис» и «Укрзакордонгеология» - лицензии на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу общим объемом 300 млн кубометров в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на открытом заседании.

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Согласно докладу представителя комиссии, обе компании ранее уже имели лицензии на поставку природного газа, однако обратились с просьбой увеличить годовые объемы поставки. Так, комиссия приняла решение увеличить годовые поставки природного газа для компании «Инвестсервис» до 100 млн кубометров с 50 млн кубометров, а компании «Укрзакордонгеология» - до 200 млн кубометров с 90 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября НКРЭ также выдала двум малоизвестным компаниям «Дэнеро трейд» и «Укрэнерго-трейд» лицензии на поставку природного газа промышленным предприятиям Украины по нерегулируемому тарифу общим объемом 900 млн кубометров в год.

Украина в январе-октябре 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,6% - до 38,85 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд кубометров.