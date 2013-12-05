Азиатский банк даст Таджикистану 136 млн долл. на энергетику

Азиатский банк развития (АБР) принял решение выделить Таджикистану 136 млн долларов на проекты по увеличению поставок возобновляемой электроэнергии, передает Русская служба Би-би-си.

Проект предполагает модернизацию электрического и механического оборудования одной из таджикских ГЭС.

В последние несколько лет Таджикистан испытывает жесткий дефицит электричества. В осенне-зимний период в сельских регионах страны вводится лимит на подачу электроэнергии, что значительно осложняет жизнь жителей страны.

Таджикские власти связывают решение энергетических проблем со строительством крупнейшей в Центральной Азии Рогунской ГЭС. Однако против ее строительства выступает соседний Узбекистан.

Таджикистан вступил в АБР в 1998 году, и к настоящему времени Азиатский банк развития выделил стране более 1,2 млрд долларов в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи.