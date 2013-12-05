Украина завершит утилизацию меланжа в І квартале следующего года

Украина и ОБСЕ планируют завершить проект по утилизации компонентов ракетного топлива «меланж» в І квартале следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции представитель Министерства обороны Украины Сергей Коротаев.

«Надеемся, что если работа будет идти теми же темпами, как сейчас, то где-то в январе-феврале месяце или в І квартале следующего года сможем заявить об окончательном вывозе продукта «меланж» с территории Украины», - сказал Коротаев.

По его словам, ввиду того, что Украина отказалась от ядерного оружия, необходимость в ракетном топливе «меланж» отпала.

Он также отметил, что благодаря усилиям ОБСЕ, Украина смогла в течение 4 лет утилизировать большую часть «меланжа», который хранился на ее территории. По словам Коротаева, на сегодня осталась незначительная часть «меланжа», который хранится на складах в Одесской и Киевской областях.

В свою очередь представитель секретариата ОБСЕ Антон Мартынюк отметил, что общая стоимость этого проекта составляет около 20 млн евро.

«С финансовой точки зрения это самый крупный внебюджетный проект ОБСЕ», - сказал Мартынюк.

Он также отметил, что на сегодня «меланж» вывезен с баз хранения, которые находятся на западе, востоке и в центре Украины, и сейчас «меланж» вывозится с юга Украины.

«Из общего количества 16 тысяч тонн 14 тысяч уже утилизировано, 800 тонн было отгружено в понедельник. На сегодняшний день состав с «меланжем» движется в сторону Российской Федерации. Мы ожидаем в ближайшее время пересечения границы, и таким образом на конец недели с территории Украины будет вывезено 14 тысяч 800 тонн с небольшим тонн «меланжа», - сказал Мартынюк.

Он отметил, что этот проект стал одним из наиболее успешных проектов ОБСЕ за всю ее историю.