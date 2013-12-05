Украина увеличила транзит нефти в страны ЕС на 7,5%

Транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-ноябре 2013 года составил 14,242 млн тонн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении компании «Укртранснафта».

Согласно сообщению, в течение января-ноября 2013 г. компания транспортировала всем потребителям 16,098 млн тонн нефти, из них на нефтеперерабатывающие заводы Украины - 1, 856 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в январе-октябре 2013 года составил 12,947 млн тонн, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Украина рассчитывает по итогам 2014 года сохранить объемы транзита нефти в страны Европейского Союза на уровне текущего года (около 15,5 млн тонн). По словам главы правления госкомпании «Укртранснафта» Александра Лазорко, по итогам 2013 года увеличение транзита нефти через Украину в страны ЕС составит примерно 1 млн тонн.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины в 2012 году составил 14,557 млн тонн.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.