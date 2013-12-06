Суд в Харькове продолжил слушание по делу ЕЭСУ

Киевский районный суд Харькова продолжил слушание уголовного дела о финансовых нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.00 председательствующий судья Константин Садовский объявил об открытии судебного заседания.

Подсудимая экс-премьер-министр Юлия Тимошенко в зал судебных заседаний не доставлена.

На заседании ее интересы представляют защитники Сергей Власенко, Андрей Кожемякин, Александр Плахотнюк и Евгения Тимошенко.

Гособвинение представляют 4 прокурора.

В зале судебных заседаний нет свободных мест – здесь присутствуют около 10 сторонников Тимошенко, все остальные люди не держат никакой символики и не выдвигают никаких требований.

На заседании также присутствуют народный депутат Александра Кужель и Генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян Гранат.

Перед началом судебного заседания состоялась словесная перепалка Кужель с мужчиной, который сидите в первом ряду. По словам депутата, мужчина оскорбил ее.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело. По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.