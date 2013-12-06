Во Львовской области непогода обесточила 68 населенных пунктов и часть Львова

Во Львовской области в результате сильных порывов ветра полностью обесточены 50 населенных пунктов, 18 – частично. Также обесточено несколько улиц в центральном, Галицком районе, Львова.

Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО „Львовоблэнерго”, в ночь с 5 на 6 декабря, непогода привела к перерывам в электроснабжении потребителям Львовщины. По состоянию на 09.00 6 декабря обесточено 19 линий электропередачи 6-10 кВт полностью и 3 частично, в результате чего 50 населенных пунктов полностью остались без электроснабжения и 18 частично в Жовковском, Сокальском, Мостиском, Пустомытовском, Дрогобычском, Сколевском, Стрыйском, Старосамирском и Турковском районах области.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 219 работников ПАО „Львовоблэнерго” в составе 53 бригад и 58 единиц техники.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты населения, 6 декабря, в результате повреждения на трансформаторной подстанции, без электроснабжения осталась часть абонентов улиц Татарской, Пидмурной и Ужгородской в Галицком районе Львова.

Аварийной бригадой Галицкого РЭМ начаты работы по ликвидации аварии.