ЕБРР за 6 лет вложил более 300 млн евро в развитие альтернативной энергетики в Украине

Европейский банк реконструкции и развития в рамках программы повышения энергоэффективности (UKEEP) в период с 2007 по 2013 год предоставил Украине кредиты на общую сумму 220 млн долл., а также за 2012-2013 годы выделил порядка 100 млн евро по программе финансирования альтернативной энергетики (USELF), говорится в сообщении аналитического центра компании EIG Engineering.

В сообщении отмечается, что кредиты, предоставленные ЕБРР, позволили создать более 15 тыс. рабочих мест в сфере возобновляемой энергетики.

Кроме того сообщается, что развитие альтернативной энергетики потребовало вложений в создание материально-технической базы, строительную и другие смежные отрасли, что в следствии создало как минимум 75 тыс. новых рабочих мест.

«Ощутимый эффект получен в биоэнергетической отрасли, поскольку строительство и деятельность БиоТЕС и БиоТЕЦ подразумевает под собой размещение дополнительных заказов на сбор и заготовку биотоплива в лесхозах и аграрных предприятиях», - говорится в сообщении компании.

В тоже время сообщается, что EIG Engineering, уже создала около 1000 рабочих мест, задействованных в строительстве Иванковской биоэлектростанции (Киевская область).

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в октябре 2013 года предоставил компании EIG Engineering кредит на 15,5 млн евро на строительство первой в Украине биоэлектростанции мощностью 18 МВт, расположенной в поселке Иванков Киевской области.

Справка УНИАН. Управляющая компания EIG Engineering образована в 2006 году, специализируется на реализации инвестиционных проектов «под ключ» в области альтернативной энергетики.

ЕБРР – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 августа 2013 года банк выделил на реализацию 327 проектов в Украине свыше 8,55 млрд евро (11,4 млрд долл. США).