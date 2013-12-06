Средняя цена импортного газа для Украины в ноябре снизилась на 4%

Средняя цена газа, который Украина импортировала в ноябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с октябрем снизилась на 4% - до 395 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на официальном сайте.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за ноябрь 2013 года, которая составляет 395 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в октябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), увеличилась на 1% по сравнению с сентябрем - до 411,22 долл. за тыс. куб. м

Как сообщал УНИАН, среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, в 2014 году средняя цена на импортный газ, заложенная в государственный бюджет, будет на 10-15% ниже, чем в 2013 году. Однако на данный момент, как отметил министр, вопрос с ценой на газ остается открытым из-за незавершенных переговорных процессов с российским газовым монополистом компанией «Газпром».

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для НАК «Нафтогаз Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.