Соглашение Украины и Словакии о реверсе газа не подписано по техническим причинам - ЕС

Брюссель. Украина и Словакия не подписали соглашение о реверсе газа по техническим, а не политическим причинам, текст документа "согласован на 100 процентов" и готов к подписанию в скором будущем.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в интервью сообщила пресс-секретарь комиссара Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера Марлен Холцнер.

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«Это правда, что соглашение не удалось подписать. Украинская делегация чисто по техническим, а не политическим мотивам не приехала в Словакию, поэтому документ не подписан. Но что касается содержания соглашения, то договоренность достигнута на 100 процентов. Ныне вопрос лишь в том, как технически подписать документ», - сказала Холцнер.

«Вероятно, какой-то официальной церемонии не будет - да она и не нужна. Сейчас мы, Еврокомиссия, работаем над тем, чтобы две стороны подписали это соглашение», добавила пресс-секретарь.

По ее словам, переговоры Украины и Словакии при участии Еврокомиссии продолжались более года. «Еврокомиссия не будет подписывать соглашение, а сделают это операторы газопроводов Украины и Словакии. Они должны будут построить небольшой газопровод-перемычку, чтобы газ физически мог идти с запада на восток. Сейчас это технически невозможно», - добавила Холцнер.

В тоже время украинский оператор ГТС, компания «Укртрансгаз», сообщает, что работа над меморандумом о взаимопонимании с оператором ГТС Словакии – компанией Eustream a.s. продолжается.

«ПАО «Укртрансгаз» выражает разочарование в связи с публикацией в некоторых изданиях искаженной и непроверенной информации относительно подписания этого документа. ПАО «Укртрансгаз» заявляет, что работа над меморандумом продолжается», - говорится в сообщении.

Также компания отмечает, что комплекс технических мероприятий по приемке газа из территории Словакии завершен в марте 2012 года.

«Дальнейшая реализация этого проекта требует совместных действий со словацкой стороной», - подчеркивается в сообщении «Укртрансгаза».

Напомним, что в конце прошлой недели министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил УНИАН, что соглашение о реверсных поставках более 10 млрд кубических метров газа из Словакии будет подписано на текущей неделе. Поставки должны начаться со второй половины 2014 года.

Украина уже получает газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии. Однако против поставок со Словакии выступает российский «Газпром».

Пресс-секретарь комиссара ЕС отметила, что, даже получив газ со Словакии, "Украина сможет заменить часть импорта газа из России, однако не будет 100-процентной замены российского импорта».