На «Южном потоке» устанавливают газоперекачивающее оборудование

Москва. На компрессорной станции «Русская» газопровода «Южный поток» началась установка газоперекачивающего оборудования, сообщили УНИАН в управлении информации российской газовой компании «Газпром».

«Сегодня началась установка первого газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае. Станция будет обеспечивать транспортировку газа по газопроводу «Южный поток», - говорится в сообщении.

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На КС «Русская» устанавливается ГПА «Ладога» российского производства мощностью 32 МВт, который характеризуется высоким КПД (36%) и низким уровнем выбросов. Всего на станции будет размещено 14 таких ГПА общей мощностью 448 МВт.

Установка газоперекачивающего оборудования началась в соответствии с графиком и является важным этапом строительства станции и газопровода «Южный поток».

КС «Русская» станет самой мощной в мире: она будет прокачивать 63 млрд куб. м газа в год по дну Черного моря на расстояние более 900 км.

Справка УНИАН. «Южный поток» — проект «Газпрома» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м в год через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Сухопутный участок газопровода протяженностью 1455 км пройдет по территориям Болгарии, Сербии, Венгрии и Словении.

Конечная точка газопровода — газоизмерительная станция Тарвизио в Италии. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).

В настоящее время ведется сооружение газопровода в России, Болгарии и Сербии. В конце 2015 года, в соответствии с графиком, по «Южному потоку» будет поставлен первый газ. На полную проектную мощность газопровод выйдет к 2018 году.