Еврокомиссия направила России официальное письмо по поводу "Южного потока"

Минэнерго России получило официальное письмо от Еврокомиссии о необходимости пересмотра договоров, заключенных со странами-транзитерами для строительства газопровода "Южный поток", сообщил журналистам замглавы министерства Анатолий Яновский, пишет Прайм.

"Мы вступим в диалог с нашими партнерами, строго руководствуясь нормами международного права", - сказал Яновский.

Накануне Еврокомиссия заявила, что двусторонние соглашения по "Южному потоку" с рядом стран Европы – Австрией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Сербией – нарушают законодательство ЕС. Еврокомиссия ожидает их пересмотра. Одним из спорных вопросов является тот факт, что "Газпром" - экспортер газа, который пойдет по трубе, также будет управлять трубопроводом и устанавливать тарифы.

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"Ранее заключенные международные договоры были сделаны с целью создания условий, необходимых для реализации этого проекта, и эти условия могут и должны отличаться от национального законодательства той или иной страны. В противном случае, если они не отличаются от национального законодательства, тогда эти договоры и делать не надо было", - сказал Яновский.

По словам замминистра, в соответствии с Венской конвенцией международный договор носит превалирующий характер над национальным законодательством, и после его принятия становится автоматически частью этого национального законодательства. Он отметил, что договоренности, заключенные странами – участницами Евросоюза, в том числе третий энергопакет, также являются международными договорами.