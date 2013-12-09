Украина и РФ хотят полностью устранить противоречия по газовым вопросам - Азаров

Украина и Российская Федерация настроены на то, чтобы полностью устранить противоречия, в том числе, и по газовым вопросам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.

«Он (Азаров - УНИАН) отметил, что Украина и Российская Федерация настроены на то, чтобы в двусторонних отношениях полностью устранить те противоречия, которые накопились за последние три с половиной года, включая главные противоречия - это разногласия по контракту на поставку газа и нарушение двусторонней производственной кооперации», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря в Сочи Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подготовку соглашения о стратегическом двустороннем партнерстве, включая дорожную карту по устранению противоречий в торгово-экономических режимах.

2 декабря в интервью ведущим телеканалам заявил Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина готова возобновить закупку российского газа при снижении его цены, подчеркнув при этом, что от такой ситуации страдают обе стороны, потому что, потеряв украинский рынок, Россия также несет потери.

Ранее, в предыдущих интервью украинским телеканалам, Президент заявлял, что на текущий момент максимальной ценой на газ для Украины должна стать цена в 300 долларов, в то время как Украина платит 510. Одновременно Президент подчеркивал, что Украина будет впредь покупать газ там, где ей это будет выгодно.