"Южный коридор" подорожал в 1,5 раза - "Газпром"

Стоимость реализации проекта «Южный коридор», задачей которого является обеспечение подачи газа в южные регионы России и морскую магистраль «Южный поток», подорожал почти в полтора раза, свидетельствуют материалы «Газпрома», пишут "Ведомости".

Если еще на начало года бюджет проекта оценивался в 509,585 млрд руб., то после недавнего пересмотра инвестпрограммы он оценивается уже в 738,542 млрд руб. Инвестиции текущего года в реализацию этой стройки увеличены на 32% — до 109 млрд руб. — прежде всего в прокладку линейной части — рост на 15%.

Общий бюджет инвестпрограммы «Газпрома» на 2013 г. по освоению увеличен с 705,41 млрд руб. до 1,026 трлн руб. В том числе расходы на объекты капитального строительства в сфере транспортировки газа вырастут на 31% — до 385 млрд руб.

Расходы этого года на Бованенково-Ухта вырастут на 40% — до 144 млрд руб. на фоне трехкратного роста расходов на строительство компрессорных станций (до 63 млрд руб.) и 14%-ного сокращения инвестиций в прокладку линейной части.