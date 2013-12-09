«Львовоблэнерго» хочет привлечь у «Ощадбанка» кредит на 31 млн грн
15:47, 09 декабря 2013Энергетика
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Энергоснабжающая компания «Львовоблэнерго» намерена привлечь у «Ощадбанка» кредит на сумму 31 млн грн, говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».
Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на три года.
Конечный срок подписания договора — 6 января 2014 года.
Справка УНИАН. “Львовоблэнерго” – монополист по поставке электроэнергии во Львове и Львовской области.
Крупнейшими частными акционерами компании являются кипрские Margaroza Commercial Limited и Lex Perfecta Limited, владеющие по 25% акций облэнерго, Zocatini Enterprises Ltd и Miosaria Commercal Ltd, владеющие по 13,4921%, а также Kerelio Commercial Limited владеющая 12,19% акций компании.
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