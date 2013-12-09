Shell и «Укргазвыдобування» начали бурение второй скважины в Харьковской области

Компании Shell и крупнейшая украинская газодобывающая госкомпания «Укргазвыдобування» в рамках договора о совместной деятельности начали бурение второй разведочной скважины в Харьковской области.

«Цель бурения – поиск залежей природного газа в уплотненных песчаниках», - говорится в сообщении пресс-службы компании Shell.

Площадка под скважину Ново-Мечебиловская-100 расположена в Близнюковском районе Харьковской области, в административных границах Новонадеждинского сельского совета.

«Запланированные сроки проведения работ – 9-10 месяцев. Направленность скважины – вертикальная. Запланированная глубина скважины – 5000 метров», - отмечается в сообщении компании.

Справка УНИАН. Компания Shell задействована в трех отдельных поисковых проектах в Украине.

Договор о совместной деятельности с компанией «Укргазвыдобування» подписан в 2006 году и обновлен 1 сентября 2011 года. Он предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на лицензионных участках общей площадью около 1300 кв. км на территории Харьковской области. Доли Shell и «Укргазвыдобування» в данном проекте составляют 50% каждая. Shell является оператором совместной деятельности в рамках договора. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины Беляевская-400 в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе Харьковской области. Затраты Shell на совместную деятельность за период начального этапа поисково-разведочных работ могут достичь $200 млн.

Юзовский участок. В мае 2012 года Shell была объявлена победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на разработку Юзовского участка. Участок расположен на территории Донецкой и Харьковской областей и занимает 7886 кв. км. 24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», ООО «Надра Юзовская» и правительство Украины подписали соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в рамках Юзовского участка (СРП). Соглашение предполагает поэтапную разведку, разработку и добычу углеводородов. На первом этапе после комплексной экологической, геологической, социальной и экономической оценки территории Shell планирует пробурить до 15 поисковых скважин в течение 5 лет. На сегодня никаких промышленных работ на Юзовском участке компания Shell не ведет.

Скифская площадь. В августе 2012 года группа инвесторов (в том числе, Shell) во главе с компанией ExxonMobil была выбрана победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции на разработку Скифской площади на континентальном шельфе Черного моря. На сегодня никаких промышленных работ на Скифской площади группа инвесторов, в том числе, компания Shell, не ведет. Основное внимание в настоящее время сконцентрировано на подготовке соглашения о разделе продукции и соглашения о совместной операционной деятельности.

Доля «Укргазвыдобування» в общеукраинской добыче газа находится на уровне 75%. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

В 2012 году «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа по сравнению с 2011 годом – до 15 млрд куб. м с 14,911 млрд куб. м.