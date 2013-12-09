Квота на импорт угля за 5 месяцев использована на 89%

Украинские предприятия в июне-ноябре 2013 года использовали годовую квоту на беспошлинный импорт коксующихся углей на 88,6%, которая составляет 9,932 млн тонн, при ограничении на текущий год в размере 11,2 млн тонн, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Также сообщается, что квота на импорт кокса, выделенная горно-металлургическому комбинату "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), за июнь-ноябрь 2013 года выбрана на 100% и составляет 300 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Кабинет министров ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год. Кроме того, Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, а также роторного угля. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснял установление квот на импорт коксующегося угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Кабинет Министров 5 ноября 2013 года увеличил квоты на беспошлинный импорт кокса на 90 тыс. тонн - до 300 тыс. тонн, и коксующегося угля - на 1 млн тонн - до 12,2 млн тонн.

Министерство экономического развития и торговли Украины в конце ноября предложило Кабмину увеличить квоту на импорт коксующегося угля в 2014 году на 1,8 млн тонн – до 14 млн тонн.

Справка УНИАН. Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

Один из основных производителей коксующегося угля в Украине – группа "Метинвест", подконтрольная группе бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новинского.

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.