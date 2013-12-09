На участие в годовом аукционе по экспорту электроэнергии подали заявки 5 компаний

На участие в годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2014 году, который состоится 10 декабря, подали заявки 5 компаний, говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго».

В частности, как отмечается в сообщении, на участие в аукционе подали заявки следующие компании: госпредприятие «Укринтерэнерго», ООО «ТЭК», «Донбассэнерго», «ДТЭК Трейдинг» и «ДТЭК Востокэнерго».

«На специальный счет ГП «НЭК «Укрэнерго» поступили гарантийные взносы от 5 субъектов хозяйственной деятельности. Все 5 субъектов хозяйствования имеют внешнеэкономические контракты, согласованные с системным оператором в части технического обеспечения», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставит на годовой аукцион по экспорту электроэнергии в 2014 году доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 5,885 ГВт.

На торги, в частности, выставлен доступ к 650 МВт сечения «Остров Бурштынской ТЭС – энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии». Указанное сечение разбито на 11 лотов. Сечение по направлению передачи Добротворская ТЭС – Замость (Польша) представлено двумя лотами общим объемом 195 МВт. "Укрэнерго" также выставляет на торги доступ к сечению объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины – ОЭС Беларуси, которое разбито на восемь лотов общим объемом 900 МВт. Молдавское сечение представлено на аукционе 16 лотами общей мощностью 700 МВт. Пропускная способность в направлении России представлена 12 лотами общим объемом 3400 МВт.

На протяжении последних двух лет монопольным положением по экспорту электроэнергии с территории Украина в страны ЕС, Молдову и Беларусь обладает крупнейший частный энергетический холдинг «ДТЭК», однако компания не исключает появления новых игроков на рынке в 2014 году.