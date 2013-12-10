Цены на нефть дорожают в ожидании сокращения запасов сырья в США

Мировые цены на нефть растут во вторник на фоне прогнозов уменьшения запасов сырья на оптовых складах в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.27 мск выросла на 0,41% - до 109,84 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,32% и составила 97,65 доллара за баррель, пишет ПРАЙМ.

Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, запасы в США уменьшились на три миллиона баррелей за прошедшую неделю. В то же время, ожидается рост запасов горючего на два миллиона баррелей.

"Статистика из США поступает хорошая, а это, возможно, означает восстановление спроса на сырье", - считает аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс, цитируемый агентством Bloomberg.