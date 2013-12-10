«Укргидроэнерго» увеличила производство электроэнергии на 37%

Оператор украинских гидроэлектростанций государственная компания «Укргидроэнерго» в январе-ноябре 2013 года произвела 12,883 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, в ноябре 2013 года компания сократила производство электроэнергии на 11,8% по сравнению с ноябрем 2012 года - до 0,886 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает в 1-м квартале 2014 года заключить кредитные договоры в объеме порядка 800 млн евро с 4 банками на реализацию проекта строительства Каневской гидроаккумулирующей станции.

Договор планируется заключить с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, со Всемирным банком и «Дойче Банком» на реализацию проекта строительства.

В 2012 году «Укргидроэнерго» увеличило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 3 раза – до 995,038 млн грн с 305,12 млн грн.

Справка УНИАН. «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидроэнергетической компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».