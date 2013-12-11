Кабмин одобрил госгарантии "Нафтогазу" на 4,8 млрд грн

Кабинет министров одобрил условия предоставления НАК «Нафтогаз Украины» государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств по погашению облигаций номинальной стоимостью 4,8 млрд грн.

«Государственные гарантии предоставляются Кабинетом министров Украины в пределах общего объема, установленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", для обеспечения выполнения обязательств по погашению облигаций номинальной стоимостью 4,8 млрд грн и других обязательств, вытекающих из проспекта эмиссии или условий выпуска облигаций, на срок их обращения», - говорится в правительственном постановлении от 4 декабря 2013 года.

"Нафтогаз Украины" размещает облигации с целью получения средств для погашения задолженности по кредитным договорам.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября текущего года Кабинет министров Украины пролонгировал срок пользования кредитными ресурсами, предоставленными Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» российским «Газпромбанком» в объеме 2 млрд долл.

Кроме того, правительство утвердило условия предоставления «Нафтогазу» в 2013 году государственных гарантий в размере 4,25 млрд грн для обеспечения частичного выполнения обязательств госхолдинга перед российским банком.

В июле 2012 года «Нафтогаз Украины» заключил ряд кредитных соглашений для обеспечения своевременных и полных расчетов с «Газпромом» за импортированный в Украину природный газ. На тот момент кредиты стали единственным эффективным инструментом расчетов в условиях дефицита оборотных средств НАКа, вызванного государственным регулированием цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения, а также неудовлетворительным состоянием расчетов потребителей за полученный природный газ.

В частности, «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. с российским «Газпромбанком» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года, а ранее аналогичные кредитные соглашения были заключены с рядом отечественных банковских учреждений - «Ощадбанком», «Укргазбанком», «Укрэксимбанком» и другими. Условиями этих кредитных соглашений предусмотрено погашение части основного долга до конца 2013 года.

9 октября 2013 года Верховная Рада Украины разрешила предоставить государственные гарантии «Нафтогазу Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».