Украина и Россия могут вернуть посредника в схему поставок газа - источник

НАК «Нафтогаз Украины» готовит дополнительные соглашения к существующему газовому контракту с российским газовым монополистом компанией «Газпром», которые позволяют вернуть на рынок посредническую структуру.

По словам источника агентства УНИАН, между украинским госхолдингом «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром» может появиться коммерческая структура-посредник, как это было в период с 2006 по 2008 год, когда швейцарская компания RosUkrEnergo AG, принадлежащая «Газпрому» и украинским бизнесменам Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину, выступала монопольным поставщиком природного газа в Украину.

«Готовятся дополнения к контракту (газовый контракт от 2009 года между «Нафтогазом» и «Газпромом» - УНИАН). Между Украиной и Россией может появиться оператор, как это было во времена RosUkrEnergo. «Нафтогаз» будет закупать газ у нового посредника», - сказал УНИАН источник, знакомый с ходом переговорного процесса.

В то же время, собеседник агентства не смог назвать конкретную коммерческую структуру, а лишь добавил, что в этот перечень входят и ряд украинских бизнес-групп.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2013 года в Сочи президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин обсудили вопросы двусторонних отношений и подготовку к заседанию Украинско-российской межгосударственной комиссии.

17 декабря в Москве под председательством Януковича и Путина пройдет шестое заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии, на котором планируется подписать не менее 13 двухсторонних документов.

Открывая 11 декабря 2013 года заседание Кабинета министров, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство готовит ряд документов на заседание украино-российской комиссии, над которыми работало более двух лет.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует цену на российский природный газ в 4-м квартале 2013 года для «Нафтогаза Украины» в пределах 410 долларов за тысячу кубометров.

Украина долго и безуспешно ведет переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.