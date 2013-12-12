"Газпром" подписал контракт по проектированию «Южного потока» в Венгрии

В Венгрии подписан контракт на проектирование венгерского участка газопровода в обход Украины «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации "Газпром" по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"В рамках визита состоялось подписание контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, территориального планирования и оценки воздействия на окружающую среду венгерского участка «Южного потока» между совместной проектной компанией South Stream Hungary Zrt и международным консорциумом проектных организаций", - говорится в сообщении.

В I квартале 2014 года планируется завершить разработку технических разделов проектной документации для определения маршрута газопровода на территории Венгрии. В ходе переговоров было подтверждено, что строительство венгерского участка газопровода начнется в апреле 2015 года, а первые поставки газа в Венгрию — в начале 2017 года.

Миллер и Орбан подчеркнули значимость газопровода для развития газотранспортной инфраструктуры и экономики Венгрии, а также для обеспечения энергетической безопасности европейских стран.

Было отмечено, что реализация проекта идет в соответствии с графиком, строительство газопровода уже ведется в России, Болгарии и Сербии.

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Справка УНИАН. «Южный поток» — инфраструктурный проект «Газпрома» по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м в страны Южной и Центральной Европы в обход территории Украины.

Газопровод общей протяженностью порядка 2400 км пройдет через акваторию Черного моря от российского побережья до Болгарии и далее через Сербию, Венгрию и Словению в Италию. От основного маршрута будут построены отводы в Хорватию и Республику Сербскую (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины).

Строительство «Южного потока» в Венгрии ведется на основе межправительственного соглашения между Россией и Венгрией. Газопроводу в Венгрии присвоен статус «проекта национального значения».

В январе 2010 года создана совместная проектная компания (СПК) South Stream Hungary Zrt для строительства газопровода «Южной поток» на территории Венгрии. Участниками СПК на паритетных началах являются «Газпром» и компания MVM Zrt. (ЗАО «Венгерские энергетические компании»).

В октябре 2012 года было принято окончательное инвестиционное решение по строительству венгерского участка газопровода протяженностью 229 км и одной компрессорной станции.

В марте 2013 года «Газпром» и MVM Zrt согласован план мероприятий по реализации проекта на территории Венгрии до 2017 года.

В 2012 году объем поставок российского газа в Венгрию составил около 5,3 млрд куб. м.