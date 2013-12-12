Нефть дешевеет на фоне новостей из Ливии

Мировые цены на нефть слабо снижаются в четверг на новостях о скором увеличении объемов поставок нефти из Ливии.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.55 мск снизилась на 0,15% - до 109,53 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,09% и составила 97,35 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Рынок "черного золота"обратил внимание на новость о скором возобновлении поставок нефти из трех ливийских портов.

"Ливийские порты Эс-Сидер, Рас-Лануф, с общей пропускной способностью в 600 тысяч баррелей в день, а также третий порт Зувейтина возобновят свою работу в этом месяце", - сообщил агентству Bloomberg глава охранного агентства Petroleum Facilities Guard Идрис Бухамада (Idris Bukhamada).

Участники рынка также отреагировали на публикацию статистики по запасам нефти в США. Общие запасы бензина в США за неделю, завершившуюся 6 декабря, выросли на 6,7 миллиона баррелей, или на 3,2%, и составили 219,1 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 4,5 миллиона баррелей, или на 4%, — до 118,1 миллиона баррелей.

При этом коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) упали на 10,6 миллиона баррелей, или на 2,7%, — до 375,2 миллиона баррелей при прогнозе сокращения всего на 2,95 миллиона баррелей.