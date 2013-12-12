Южно-Украинская АЭС подключила к сети первый энергоблок

Южно-Украинская атомная электростанция в четверг, 12 декабря, подключила первый энергоблок к энергосети страны после капитального ремонта, который продолжался 282 дня, сообщает пресс-служба Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом».

«Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС 12.12.2013 в 4:49 подключен к электросети страны», - говорится в сообщении.

Срок эксплуатации энергоблока продлен до декабря 2023 года.

Также сообщается, что на атомных электростанциях Украины 11 декабря выработано 232,25 млн кВт/ч электроэнергии.

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По состоянию на 12 декабря в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС – 57-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря в состоянии «горячая остановка».

Энергоблок №3 Запорожской АЭС находится в резерве, начата подготовка к пуску блока.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 3 570 МВт, для Ривненской АЭС – 1 870 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 300 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 020 МВт.

В сообщении отмечается, что в связи с балансовым ограничением за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 24 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция по атомному регулированию Украины 28 ноября 2013 года одобрила продление на 10 лет (до 2 декабря 2023 года) срок эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС, который заканчивался в декабре 2013 года.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.