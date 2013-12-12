«Черноморнефтегаз» закупит у «Атан-Крым» бензин и дизтопливо на 53,2 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) намерен закупить у компании «Атан-Крым» нефтепродукты на сумму 53,156 млн грн.

Об этом говорится в сообщении госпредприятия на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Черноморнефтегаз» намерен закупить у «Атан-Крым» бензин марки А-95 и А-80, а также дизельное топливо.

Конечный срок подписания договора — 9 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» за январь-ноябрь 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,478 млрд куб. м природного газа, что на 40,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

«Черноморнефтегаз» за 9 месяцев 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56% - до 1,292 млрд грн с 0,826 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

Компания «Атан-Крым» основана в 1995 году и оперирует сетью из 83 АЗС, которые работают под брендами ATAN, ТНК, «Укртатнафта». Компания владеет собственным парком бензовозов и сетью нефтебаз.