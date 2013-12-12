НКРЭ установила «зеленый» тариф на отпуск электроэнергии 6 частным компаниям

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) установила тариф на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников, шести частным компаниям.

Согласно решениям, принятым НКРЭ на заседании в четверг, «зеленый» тариф получили следующие предприятия, владеющие солнечными электростанциями (СЭС): «Вест Ойл Груп» - СЭС «Бахчисарай», «Васильевка», «Васильевка 2», «Добровольского», «Медведевка»; «Дельта Вест Ойл Групп» - СЭС «Балабино»; «Дукат» - СЭС «Ялтинская объездная»; «Евродом» - СЭС «Феодосия 2»; «Завод Галичина» - СЭС «Джанкой», «Новая Линия»; «Самборская солнечная станция-2» (2 очередь);

Как ранее сообщал УНИАН, тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями, составит 505,09 коп. за 1 кВт/ч, солнечными электростанциями, размещенными на крышах и фасадах, – 463 коп. за 1 кВт/ч.

Украинские электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) по итогам 2012 года сгенерировали 815,9 млн кВт/ч электроэнергии – в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

Лидером как по динамике увеличения выработки, так и по количеству произведенной электроэнергии, оказалась солнечная энергетика.

Солнечные электростанции (СЭС) в прошлом году увеличили отпуск электроэнергии в сеть в 11 раз по сравнению с 2011 годом – с 30,1 млн кВт/ч до 333,6 млн кВт/ч, ветроэлектростанции (ВЭС) – в 2,9 раза, с 89 млн кВт/ч до 257,5 млн кВт/ч, электростанции на биомассе – в 1,8 раза, с 9,6 млн кВт/ч до 17,7 млн кВт/ч.