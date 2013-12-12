Нигерия потеряла 50 млрд долл. доходов от нефти

Правительство Нигерии потеряло около 50 миллиардов долларов, полученных от экспорта нефти в 2012-2013 годах. Об этом написал в письме президенту страны Гудлаку Джонатану глава нигерийского Центробанка Ламидо Сануси, пишет Лента.ru со ссылкой на The Financial Times. Как отметил Сануси, следы денег теряются в государственной нефтяной компании Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC).

NNPC таким образом «потеряла» около 76 процентов годовой выручки, что примерно равно бюджетным расходам за два года. Сануси добавил, что пишет президенту о подобного рода случаях с 2010 года, но никакой реакции до сих пор не последовало.

Одновременно Джонатану также написал предыдущий президент страны Олусегун Обасанджо. По его словам, ежедневно в Нигерии исчезает 430 тысяч баррелей нефти.

80% бюджета Нигерии, самой населенной страны Африки, формируется за счет нефтяного экспорта. Тем не менее, если цифры, о которых говорят Сануси и Обасанджо, верны, то эти хищения станут беспрецедентными в истории.

Несмотря на крупные запасы нефти, по которым Нигерия занимает одно из лидирующих позиций на континенте, государство остается крайне бедным. По ВВП на душу населения Нигерия в несколько раз уступает другим ресурсно богатым африканским странам, например, Габону и Анголе. В качестве одной из причин этого отставания называется повальная коррупция в стране.