Запорожская АЭС подключила к сети энергоблок №5

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция 13 декабря подключила к энергосети блок №5 после окончания ремонта, сообщает пресс-служба станции.

«13 декабря 2013 года в 10 ч. 10 мин. энергоблок №5 Запорожской АЭС раньше намеченного срока введен в строй после окончания планового среднего ремонта. Плановое завершение ремонтных работ – 15 декабря 2013 года», - говорится в сообщении.

«Сокращение сроков ремонтов достигается за счет грамотного планирования, правильной организации труда, четкой координации действий между цехами и подразделениями, высокого профессионализма персонала и бесценного опыта, накопленного за многие годы эксплуатации. При этом главным критерием было и остается неукоснительное выполнение всех требований безопасности, надежности и эффективности» - цитирует пресс-служба слова генерального директора Запорожской АЭС Вячеслава Тищенко.

Согласно сообщению, с пуском энергоблока №5 на Запорожской АЭС завершилась ремонтная кампания 2013 года.

«В этом году выполнены средние ремонты блоков № 1, 3, 4, 5, капитальный ремонт энергоблока № 6. Суммарная продолжительность проведенных ремонтов составила 314,71 суток при плане 348 суток. Сокращение длительности проведенных ремонтов составило 33,29 суток», - отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.