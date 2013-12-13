Переговоры с Россией о цене на газ проходят конструктивно - Бойко

Цена на газ, заложенная в государственный бюджет Украины на 2014 год, будет зависеть от результатов переговоров с Россией, которые проходят конструктивно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед заседанием Экономического совета СНГ в Москве заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

"Это результат переговоров, которые сейчас ведутся (с российской стороной – УНИАН) очень конструктивно", - сказал он, отвечая на вопрос, какая цена на газ будет заложена в бюджет Украины на 2014 год.

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Как сообщал УНИАН, Бойко возглавлял украинскую делегацию на 60-м заседании Экономического совета СНГ, который проходил 13 декабря в Москве.

2 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что проект госбюджета Украины на 2014 год еще не подготовлен, поскольку пока не ясно, какой будет цена газа, закупаемого у Российской Федерации.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в ноябре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), по сравнению с октябрем снизилась на 4% - до 395 долл. за тысячу кубометров.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, в 2014 году средняя цена на импортный газ, заложенная в госбюджет, будет на 10-15% ниже, чем в 2013 году. Однако на данный момент, как отметил министр, вопрос с ценой на газ остается открытым из-за незавершенных переговорных процессов с российским газовым монополистом компанией «Газпром».