Во время встречи Януковича и Путина ожидается подписание документа о снижении цены на газ

Во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина ожидается подписание документа, позволяющего снизит уровень цены газа для Украины до среднеевропейского.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер».

«Наступил момент когда стороны пришли к мнению, что пора урегулировать этот вопрос. И мы не просили для себя никаких скидок, мы говорили только о европейских ценах, о европейских принципах и подходах к ценообразованию. и я надеюсь, что мы этот вопрос окончательно решим на этой встрече… Она (цена – УНИАН) может быть установлена на уровне среднеевропейских цен. По крайней мере, так мы обсуждали с нашими российскими партнерами этот вопрос. Окончательное решение будет принято на встрече двух президентов», - заявил Азаров.

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