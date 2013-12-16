Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме
Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме.
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер».
«Мы планируем возобновить переговоры (с Россией – УНИАН) о трехстороннем консорциуме при участии европейской стороны и обеспечении прозрачных условий для прокачки и управления нашей газотранспортной системой»,- сказал Азаров.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 декабря, в Москве состоится шестое заседание украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран. По итогам заседания ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.
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