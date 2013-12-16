Цены на нефть начали неделю разнонаправленно

На мировых торгах в понедельник, 16 декабря, цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне новостей из Ливии и Китая.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,32% - до 109,18 доллара за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,22% и составила 96,39 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Инвесторы ожидали, что в выходные поставки нефти из трех ливийских портов - Эс-Сидер, Рас-Лануф и Зувейтина - возобновятся, однако этого не произошло. На фоне опасений инвесторов относительно перенасыщенности рынка дополнительные объемы из Ливии могли подорвать рост цен на нефть.

Инвесторы также обратили внимание на статданные из Китая. По данным HSBC, индекс деловой активности в промышленном секторе страны в декабре, по предварительной оценке, снизился до 50,5 пункта с 50,8 пункта в ноябре, в то время как аналитики прогнозировали его на уровне 50,9 пункта.