Ефремов: Украина и РФ пока не планируют создавать газовый консорциум

14:06, 16 декабря 2013
Энергетика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов говорит, что во время переговоров с Российской Федерацией не планируется подписания документов о создании газотранспортного консорциума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

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Ефремов подчеркнул, что этот вопрос обговаривался много раз, но решение так и не было найдено. Ефремов сказал, что у него нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что «кто-то рассматривает возможность создания какого-то института на базе газотранспортной системы».

Он подчеркнул, что эти вопросы обсуждались и раньше «но какой-то формулы для достижения решения выработано не было и насколько я понимаю, ее нет и на сегодняшний день».

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер» сказал, что Украина намерена возобновить переговоры с Россией о трехстороннем газовом консорциуме.

«Мы планируем возобновить переговоры (с Россией – УНИАН) о трехстороннем консорциуме при участии европейской стороны и обеспечении прозрачных условий для прокачки и управления нашей газотранспортной системой»,- сказал Азаров.

Напомним, во вторник, 17 декабря, в Москве состоится шестое заседание украинско-российской Межгосударственной комиссии под председательством президентов двух стран. По итогам заседания ожидается подписание документов, которые должны будут снять практически все противоречия во взаимной торговле двух стран.

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