«Центрэнерго» хочет привлечь кредит на 800 млн грн
Энергогенерирующая компания «Центрэнерго», которая осенью текущего года запустила два из четырех поврежденных после пожара блока Углегорской ТЭС, намерена привлечь кредит на 800 млн грн.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».
Согласно тендерной документации, кредитные средства планируется привлечь сроком на 5 лет.
Конечный срок подачи предложений — 16 января 2013 года.
Компания не сообщает, на какие цели привлекаются средства.
Как сообщал УНИАН, 29 марта 2013 года на Углегорской ТЭС возник пожар, который был ликвидирован 30 марта. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали. Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 836 сотрудников, была полностью остановлена.
Принятие решения о приватизации государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» отложено до восстановления Углегорской ТЭС.
В апреле 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), включила 380 млн грн в тариф на электроэнергию “Центрэнерго” для реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС.
Компания «Центрэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 76,574 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистым убытком в 174,385 млн грн.
В 2012 году компания «Центрэнерго» увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раза - до 233,766 с 35,23 млн грн.
Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.
78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».